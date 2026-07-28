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Исфахан Гасанов: "На предстоящих соревнованиях приложу еще больше усилий"

Борьба
Новости
28 Июля 2026 22:24
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Исфахан Гасанов: "На предстоящих соревнованиях приложу еще больше усилий"

Азербайджанский борец греко-римского стиля Исфахан Гасанов заявил, что не пал духом после поражения в финале чемпионата мира U-17, проходящего в Баку.

Об этом серебряный призер турнира, выступающий в весовой категории до 80 кг, рассказал журналистам.

Он выразил сожаление по поводу поражения в финальной схватке:

"До финала я хорошо боролся, все шло нормально. К сожалению, в решающем поединке меня постигла неудача. Я серьезно готовился к этому чемпионату мира, приложил много усилий, и не остался без медали. Я не пал духом и на предстоящих соревнованиях приложу больше усилий".

Отметим, что Исфахан Гасанов в финальной схватке уступил иранцу Алирезе Хассану Резаеи.

İdman.Biz
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