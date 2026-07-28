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Тренер сборной Армении: "Организация чемпионата мира в Баку находится на очень высоком уровне" - ВИДЕО

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28 Июля 2026 23:54
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Тренер сборной Армении: "Организация чемпионата мира в Баку находится на очень высоком уровне" - ВИДЕО

Я много лет работаю тренером, и нигде нас не встречали так, как в Азербайджане.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Oxu.Az, об этом в своем заявлении журналистам заявил главный тренер сборной Армении U17 Гагик Хачатрян.

Специалист отметил, что его команда выступает на соревновании небезуспешно.

"Сегодня у нас один финалист и один бронзовый призер. Кроме того, один наш спортсмен занял пятое место. А завтра еще двое наших борцов будут выступать в утешительных схватках за право выйти в финальный этап", - сказал он.

Главный тренер также подчеркнул высокий уровень организации соревнований.

"Мое мнение о Баку очень положительное. Организация находится на очень высоком уровне. Я много лет работаю тренером, и нас далеко не везде так принимали. Здесь все четко налажено - координация, проведение соревнований, общий рабочий процесс. Все организовано на высоком уровне.

Я был в Баку и когда мне было 20 лет. Тогда я выступал здесь в качестве борца. Но то время все было совершенно другим. Сейчас Баку значительно развился. Построены красивые дороги, большие парки. Город мне очень понравился. Этот Дворец спорта (Национальная гимнастическая арена - ред.) также очень красивый», - добавил он.

Г.Хачатрян положительно отозвался и о болельщиках.

"Они относились к нам очень доброжелательно, никто не проявлял негативного отношения. Болельщики поддерживали честную борьбу и чистый спорт. Судейство также было на самом высоком уровне. На мой взгляд, именно это является самым важным моментом. Да, судейская работа действительно была организована на высоком уровне", - подчеркнул он.

İdman.Biz
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