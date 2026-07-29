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Зохраб Сафаров завершил выступление на чемпионате мира U17 - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Борьба
Новости
29 Июля 2026 10:56
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Зохраб Сафаров завершил выступление на чемпионате мира U17

Азербайджанский борец греко-римского стиля Зохраб Сафаров завершил выступление на проходящем в Баку чемпионате мира U-17.

Как сообщает İdman.Biz, выступающий в весовой категории до 92 кг спортсмен в утешительной схватке уступил иранцу Амиррезе Мехриталарпошти со счетом 3:4.

Соревнования проходят на Национальной гимнастической арене. В чемпионате участвуют около 700 юных борцов более чем из 60 стран. Азербайджан представляют 29 спортсменов.

10:56

Сегодня четыре азербайджанских борца греко-римского стиля продолжат борьбу за медали проходящего в Баку чемпионата мира U17.

Как сообщает İdman.Biz, Али Джавадлы, выступающий в весовой категории до 45 кг, в финале встретится с американцем Райленом Ваксом.

В решающей схватке категории до 51 кг Абдулрахман Гусейнли сразится с представителем Узбекистана Бунедом Хасановым.

Эльмир Черкезов, выступающий в весе до 60 кг, проведет схватку за "бронзу". Накануне азербайджанский борец уступил в полуфинале.

Зохраб Сафаров в категории до 92 кг сохраняет шансы подняться на третью ступень пьедестала. В утешительной схватке он встретится с иранцем Амиррезой Мехриталарпошти. В случае победы представитель Азербайджана выйдет в поединок за "бронзу".

Азербайджанские борцы греко-римского стиля уже завоевали на турнире три медали. Исфахан Гасанов в категории до 80 кг выиграл "серебро", а Омар Салманов и Орхан Габибли, выступающие в весах до 48 и 65 кг соответственно, стали обладателями "бронзы".

Соревнования проходят на Национальной гимнастической арене. В чемпионате участвуют около 700 юных борцов более чем из 60 стран. Азербайджан представляют 29 спортсменов.

İdman.Biz
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