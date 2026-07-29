Армянский борец: "В Баку нас встретили очень тепло"

Армянских борцов тепло встретили в Баку, где проходит чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет.
Как сообщает İdman.Biz, об этом заявил армянский борец греко-римского стиля Янес Назарян (весовая категория до 71 кг), завоевавший золотую медаль на турнире.
Он отметил, что рад своей победе, а также высоко оценил уровень чемпионата мира в Баку.
"У нас очень хорошее настроение. Здесь нас встретили очень тепло и на высоком уровне. Турнир организован отлично, а участники были очень сильными. Я рад, что смог победить", - сказал Назарян.
По словам спортсмена, с организационной точки зрения никаких проблем не возникло: "Для нашего участия в чемпионате мира в Баку были созданы все необходимые условия. Нас очень хорошо встретили и обеспечили всем необходимым для комфортной подготовки и выступления на соревнованиях".
Отметим, что в финале Янес Назарян победил россиянина Аслана Дзуева.