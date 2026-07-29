29 Июля 2026
RU

Армянский борец: "В Баку нас встретили очень тепло"

Борьба
Новости
29 Июля 2026 21:56
21
Армянский борец: "В Баку нас встретили очень тепло"

Армянских борцов тепло встретили в Баку, где проходит чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет.

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявил армянский борец греко-римского стиля Янес Назарян (весовая категория до 71 кг), завоевавший золотую медаль на турнире.

Он отметил, что рад своей победе, а также высоко оценил уровень чемпионата мира в Баку.

"У нас очень хорошее настроение. Здесь нас встретили очень тепло и на высоком уровне. Турнир организован отлично, а участники были очень сильными. Я рад, что смог победить", - сказал Назарян.

По словам спортсмена, с организационной точки зрения никаких проблем не возникло: "Для нашего участия в чемпионате мира в Баку были созданы все необходимые условия. Нас очень хорошо встретили и обеспечили всем необходимым для комфортной подготовки и выступления на соревнованиях".

Отметим, что в финале Янес Назарян победил россиянина Аслана Дзуева.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Чемпионат мира: еще один азербайджанский борец завоевал медаль
19:57
Борьба

Чемпионат мира: еще один азербайджанский борец завоевал медаль - ОБНОВЛЕНО

Эльмир Черкезов стал бронзовым призером чемпионата мира U17 в Баку
Ильхам Алиев принял президента Объединенного мира борьбы
16:26
Борьба

Ильхам Алиев принял президента Объединенного мира борьбы - ФОТО

Стороны обсудили развитие борьбы и дальнейшее сотрудничество между Азербайджаном и UWW

Азербайджанские спортсменки уступили на старте ЧМ U17
14:17
Борьба

Азербайджанские спортсменки уступили на старте ЧМ U17 - ОБНОВЛЕНО

Все четыре участницы потерпели поражения

Тренер сборной Армении: "Организация чемпионата мира в Баку находится на очень высоком уровне" - ВИДЕО
28 Июля 23:54
Борьба

Тренер сборной Армении: "Организация чемпионата мира в Баку находится на очень высоком уровне" - ВИДЕО

Армянский специалист также положительно отозвался и о болельщиках
Исфахан Гасанов: "На предстоящих соревнованиях приложу еще больше усилий"
28 Июля 22:24
Борьба

Исфахан Гасанов: "На предстоящих соревнованиях приложу еще больше усилий"

Гасанов в финальной схватке уступил иранцу Алирезе Хассану Резаеи
Орхан Габибли: "Я упустил золотую медаль из-за ряда допущенных ошибок"
28 Июля 21:12
Борьба

Орхан Габибли: "Я упустил золотую медаль из-за ряда допущенных ошибок"

Орхан Габибли в схватке за третье место одолел индийца Кунала Дагара

Самое читаемое

"Барселона" может подписать как минимум трех футболистов
10:41
Мировой футбол

"Барселона" может подписать как минимум трех футболистов

Жерар Ромеро рассказал о ситуации вокруг Родри, Эли Жуниора Крупи и Душана Влаховича

Альварес готов пойти против "Атлетико" ради "Барселоны"
27 Июля 04:36
Мировой футбол

Альварес готов пойти против "Атлетико" ради "Барселоны"

Каталонцы уже направили "матрасникам" стартовый оффер
Исфахан Гасанов вышел в финал ЧМ U17 по борьбе - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Июля 19:27
Борьба

Исфахан Гасанов вышел в финал ЧМ U17 по борьбе - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Азербайджанский борец греко-римского стиля поборется за "золото", Орхан Хабибли сыграет в утешительном финале за "бронзу"
"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "Атлетико"
27 Июля 17:23
Мировой футбол

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "Атлетико"

Мадридский клуб не намерен продавать Маттео Руджери летом