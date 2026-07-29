Ильхам Алиев принял президента Объединенного мира борьбы - ФОТО

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 29 июля принял президента Объединенного мира борьбы (UWW) Ненада Лаловича.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе беседы стороны с удовлетворением вспомнили предыдущую встречу главы государства с Ненадом Лаловичем.

Гость отметил, что считает большой честью встречу с Президентом Азербайджана. Он подчеркнул высокий уровень организации проходящего в Баку чемпионата мира по борьбе среди спортсменов U17 и поблагодарил Ильхама Алиева за поддержку турнира и деятельности Объединенного мира борьбы в целом.

Ненад Лалович отметил развитие борьбы в Азербайджане, напомнив, что страна принимает различные международные соревнования по этому виду спорта. Президент UWW также высоко оценил успешное сотрудничество с Федерацией борьбы Азербайджана.

Ильхам Алиев подчеркнул значение чемпионата мира U17 в Баку с точки зрения будущих успехов молодых спортсменов. Глава государства также отметил важность дальнейшего проведения подобных спортивных мероприятий в Азербайджане.

Президент Азербайджана заявил, что отечественные борцы за прошедшие годы одержали множество важных побед.

На встрече было отмечено, что борьба имеет богатые традиции в Азербайджане. Стороны также затронули работу, проводимую на государственном уровне для развития этого вида спорта.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и Объединенным миром борьбы.