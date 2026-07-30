Между двумя сборными: почему Сура Аббасой пока выступает за Финляндию

Чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет в Баку привлек внимание еще одной необычной историей. В составе женской сборной Финляндии на турнире выступила спортсменка азербайджанского происхождения Сура Мирадж Аббасой, сумевшая пробиться в полуфинал.

Как сообщает İdman.Biz, юная спортсменка обладает гражданством как Азербайджана, так и Финляндии. Несмотря на это, с начала международной карьеры она представляет финскую сборную.

В беседе с журналистами Аббасой призналась, что в будущем хотела бы выходить на ковер под флагом Азербайджана. По ее словам, нынешний выбор сборной связан прежде всего с вопросами оформления документов.

Однако наличие азербайджанского паспорта само по себе не позволяет спортсменке сразу сменить команду. В правилах Объединенного мира борьбы (UWW) гражданство и спортивная принадлежность рассматриваются отдельно. После выступления за одну страну на официальных международных соревнованиях борец должен пройти установленную процедуру, чтобы получить право представлять другую.

Стандартный срок ожидания составляет три года с момента последнего выступления за прежнюю сборную на чемпионатах мира и континента, рейтинговых турнирах, кубках или комплексных международных соревнованиях. При согласии обеих национальных федераций бюро UWW может сократить или полностью отменить этот период.

Для смены спортивного гражданства также необходимы обращения принимающей и прежней федераций, соответствующие документы и разрешение UWW. При этом борец может сменить спортивную принадлежность только один раз за карьеру.

Таким образом, Аббасой не обязана три года постоянно жить в Азербайджане: такого требования в регламенте UWW нет. Участие во внутренних соревнованиях и результаты на них могут стать условиями для приглашения в национальную команду, однако это уже вопрос спортивного отбора, а не международного регламента.

Переход Аббасой в сборную Азербайджана возможен, но для этого одного ее желания недостаточно. Потребуются заинтересованность национальной федерации, согласование с финской стороной и окончательное решение UWW. Пока эти условия не выполнены, продолжение выступлений под флагом Финляндии остается наиболее реальным вариантом.