Новый шанс на домашнем ковре: пять азербайджанок стартуют на ЧМ U17

Сегодня пять представительниц Азербайджана вступят в борьбу на чемпионате мира U17 в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, в четвертый день соревнований Фатима Байрамова (53 кг) встретится с израильтянкой Селой Розов в квалификационном раунде.

Фидан Бабаева (61 кг) и Симура Абдуллаева (69 кг) начнут выступление с 1/8 финала. Гюльханым Ширинова (40 кг) и Нурай Джафарли (46 кг) стартуют с четвертьфинала.

Накануне четыре азербайджанские спортсменки выступили неудачно.

Ранее в соревнованиях по греко-римской борьбе Али Джавадлы (45 кг), Абдуррахман Гусейнли (51 кг) и Исфахан Гасанов (80 кг) завоевали "серебро". Омар Салманов (48 кг), Эльмир Черказов (60 кг) и Орхан Габибли (65 кг) стали обладателями "бронзы".

Чемпионат мира проходит на Национальной гимнастической арене. В нем участвуют около 700 юных борцов более чем из 60 стран. Азербайджан представлен 29 спортсменами.