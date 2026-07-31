Пять азербайджанских вольников сегодня стартуют на ЧМ U-17

Сегодня в Баку продолжится чемпионат мира по борьбе среди спортсменов U17.

Как сообщает İdman.Biz, в пятый соревновательный день на ковер выйдут пять азербайджанских представителей вольной борьбы.

В 1/8 финала весовой категории до 48 кг Гусейн Рзазаде встретится с победителем схватки между иранцем Амирали Фазом и индийцем Арьяном Арьяном. В категории до 80 кг соперником Нихада Сулейманлы станет сильнейший в паре Мартин Мокраш из Словакии - Али Закиржанов из Кыргызстана.

В квалификационном раунде Аббас Шафиев, выступающий в весе до 55 кг, встретится с казахстанцем Темирланом Муратом. Рашид Назаров в категории до 65 кг поборется с Эриком Папикяном из Армении, а соперником Хакима Тагиева в весе до 110 кг будет представитель Узбекистана Бехруз Аширов.

Ранее азербайджанские борцы греко-римского стиля завоевали шесть медалей. Али Джавадлы в категории до 45 кг, Абдуррахман Гусейнли в весе до 51 кг и Исфахан Гасанов в категории до 80 кг стали серебряными призерами. Омар Салманов, Эльмир Черказов и Орхан Габибли выиграли "бронзу" в весовых категориях до 48, 60 и 65 кг соответственно.

Чемпионат мира проходит на Национальной гимнастической арене. В соревнованиях принимают участие около 700 борцов из более чем 60 стран. Азербайджан на турнире представляют 29 спортсменов.