Сборная Азербайджана по борьбе примет участие в мемориальном турнире в Турции

31 июля в турецком городе Коджаэли стартует мемориальный турнир по борьбе памяти Хасана Гемиджи и Казанфера Бильгена.

Как сообщили İdman.Biz в Федерации борьбы Азербайджана, в соревнованиях, которые продлятся до 2 августа, примут участие 23 представителя национальных сборных по греко-римской и вольной борьбе.

Под руководством тренеров Ровшана Байрамова, Расула Джазини и Сабаха Шариати в турнире по греко-римской борьбе выступят Нихад Гулузаде, Рашад Мамедов (оба - 60 кг), Нихат Мамедли, Зия Бабашов (оба - 63 кг), Халид Гасанов (72 кг), Руслан Нуруллаев, Давуд Мамедов (оба - 77 кг), Лачин Велиев, Тунджай Вазирзаде (оба - 87 кг), Мухаммад Ахмадиев (97 кг), Бека Канделаки и Серхан Мамедов (оба - 130 кг).

Сборная по вольной борьбе под руководством тренеров Арифа Абдуллаева и Таймураза Кокоева будет представлена Джейхуном Аллахвердиевым (61 кг), Мусой Агаевым, Русланом Абдуллаевым (оба - 65 кг), Рамиком Гейбатовым (70 кг), Аганазаром Новрузовым (74 кг), Сабухи Амираслановым (86 кг), Анаром Джафарли (92 кг), Тебризом Байрамовым (92 кг), Зафаром Алиевым (97 кг), Мухамадом Гантемировым и Кетагом Карсановым (оба - 125 кг).