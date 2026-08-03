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На пороге плей-офф: "Сабах" узнает возможного соперника в ЛЧ

Азербайджанский футбол
Новости
3 Августа 2026 10:45
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На пороге плей-офф: "Сабах" узнает возможного соперника в ЛЧ

Сегодня в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка квалификационного раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz, по ее итогам определится потенциальный соперник чемпиона Азербайджана "Сабаха". Церемония начнется в 14:00 по бакинскому времени.

Первые матчи раунда плей-офф состоятся 18 и 19 августа, ответные встречи пройдут 25 и 26 августа.

Команда Валдаса Дамбраускаса в первом квалификационном раунде победила по сумме двух матчей валлийский "Нью-Сейнт"(2:0, 2:1), а во втором прошла финский КуПС (1:0, 2:0).

В третьем квалификационном раунде "Сабах" встретится с датским "Орхусом".

İdman.Biz
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