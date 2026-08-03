Сегодня определится возможный соперник "Карабаха" в плей-офф ЛК

Сегодня пройдут жеребьевки раунда плей-офф футбольных Лиги Европы и Лиги конференций.

Как сообщает İdman.Biz, на церемонии в швейцарском Ньоне определится потенциальный соперник "Карабаха" в плей-офф Лиги конференций.

Команда Гурбана Гурбанова начала еврокубковый сезон в Лиге Европы. В первом квалификационном раунде агдамцы дважды победили исландский "Вестри" со счетом 3:0.

Во втором раунде обе встречи "Карабаха" с болгарским ЦСКА завершились со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее оказался соперник — 5:4.

После вылета из Лиги Европы агдамский клуб продолжил выступление в Лиге конференций. В третьем квалификационном раунде команда встретится с киевским "Динамо".

Первые матчи раунда плей-офф обоих турниров пройдут 20 августа, ответные — 27 августа.