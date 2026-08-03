Полузащитник молодежной сборной Азербайджана Гасан Назарли может продолжить карьеру в Премьер-лиге

Полузащитник молодежной сборной Азербайджана (U-21) Гасан Назарли может продолжить карьеру в Премьер-лиге страны.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sportal.az, 19-летний футболист, выступающий за турецкий клуб "Кечиорен Баглумспор", близок к переходу в "Шафа".

Сообщается, что Назарли также привлекает внимание еще нескольких команд, выступающих в Премьер-лиге. Ожидается, что выбор молодого хавбека станет известен в ближайшее время.

Отметим, что Гасан Назарли является воспитанником академии "Анкарагюджю" и ранее выступал за основной состав этой команды.