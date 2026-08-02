"Шафа" возвращается на свой стадион

На стадионе "Шафа" вновь будут проводиться матчи азербайджанской Премьер-лиги по футболу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на futbolinfo.az, спортивное сооружение, ранее принадлежавшее клубу "Шафа", вновь будет передано его прежнему владельцу. Клуб взял на себя обязательство по замене покрытия с искусственного на натуральное и уже близок к достижению соглашения с руководством стадиона. После завершения переговоров стадион перейдет в распоряжение клуба.

"Шафа", завоевавшая путевку в Премьер-лигу как победитель Первой лиги, в нынешнем сезоне будет проводить домашние матчи в Сумгайыте. При этом у клуба нет резервного стадиона, и он не заявил вторую арену в ПФЛ. После передачи стадиона "Шафа" эта проблема будет решена. Затем начнутся ремонтные и реконструкционные работы, и как только арена будет готова, команда вернется в столицу.

Напомним, что стадион "Шафа", рассчитанный на 8125 зрителей, был капитально реконструирован Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (АФФА) в 2000 году. Модернизация арены, ранее носившей название "Термист", обошлась ассоциации в 4,5 миллиона манатов. Позже стадион, который некоторое время был домашней ареной "Олимпика", в 2014 году был продан клубу "Интер" за 4 миллиона 250 тысяч манатов и получил название "Интер Арена". С 20 июля 2018 года спортивный объект перешел на баланс Азербайджанской промышленной корпорации (ASK). После смены владельца из-за долгов "Интера" стадион фактически перестал использоваться для большого футбола.

Добавим, что согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 27 декабря 2024 года Азербайджанская промышленная корпорация (ASK) была ликвидирована, а ее активы переданы в управление Азербайджанскому инвестиционному холдингу (АИH). В связи с этим арена также перешла на баланс АИH и сменила название. С начала текущего года спортивное сооружение носит название Baku Arena.