Азер Багиров рассказал о перестройке "Шамахы"

Футбольный клуб "Шамахы" продолжает подготовку к новому сезону Премьер-лиги Азербайджана.

"В рамках подготовки мы провели три контрольных матча. Нашими соперниками были "Кяпаз", представитель Катара и "Сумгайыт". В целом сбор проходит интересно. Стараемся улучшить физическое состояние футболистов и повысить уровень тактической подготовки", - цитирует главного тренера команды Азера Багирова sport24.az.

Специалист отметил, что после его прихода "Шамахы" перешла на другую игровую модель.

"Прежний главный тренер Айхан Аббасов использовал иную систему. Сейчас мы в основном играем по схемам 4-2-3-1 или 4-1-4-1", - сказал Багиров.

Наставник также сообщил о завершении летней трансферной кампании.

"Мы завершили трансферную работу. Приход новых футболистов в расположение команды не ожидается. Возможно, зимой проведем один трансфер, но это покажет время", - добавил он.

Новый сезон Премьер-лиги Азербайджана стартует 14 августа.