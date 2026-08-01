Франк Де Блекер покинул АФФА и продолжит карьеру в Сербии

Франк Де Блекер завершил работу в Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и продолжит карьеру в Сербии.

Как сообщает İdman.Biz, бельгийский специалист назначен председателем судейской комиссии Федерации футбола Сербии.

Де Блекер пришел в АФФА в июле 2024 года, возглавив Комитет арбитров. С ноября 2025-го он работал советником генерального секретаря по международному судейству и обучению арбитров.

В период его деятельности особое внимание уделялось развитию молодых судей, укреплению международных связей и повышению уровня подготовки арбитров. С 2026 года число азербайджанских судей международной категории ФИФА впервые достигло четырех.

АФФА поблагодарила Де Блекера за вклад в развитие азербайджанского футбола и пожелала ему успехов на новом месте работы.