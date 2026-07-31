Самир Алиев: "Все привыкли, что "Карабах" постоянно играет в групповых этапах"

Бывший главный тренер молодежной сборной Азербайджана (U21) по футболу Самир Алиев выразил надежду, что "Карабах" сумеет продолжить еврокубковую традицию и пробьется в общий этап Лиги конференций.

Как сообщает İdman.Biz, специалист дал интервью futbolpress.az, в котором оценил выступление азербайджанских клубов в еврокубках.

- "Карабах" провел 120 минут в Лиге Европы, но уступил ЦСКА в серии пенальти. Каковы, на ваш взгляд, причины такого драматичного исхода?

- В этом году в "Карабахе" произошло много изменений: пришли новые футболисты, многие лидеры покинули команду, поэтому сейчас формируется новый коллектив. ЦСКА тоже действительно сильная и качественная команда. На мой взгляд, "Карабах" в обоих матчах выглядел лучше соперника и достойно боролся. Все привыкли, что "Карабах" постоянно играет в групповых этапах, поэтому и ожидания очень высоки.

- Как оцениваете шансы "Карабаха" в матчах Лиги конференций против "Динамо"? Продолжится ли еврокубковая серия клуба?

- "Динамо" - крепкая команда с богатыми традициями. Насколько я знаю, у них немного легионеров, они в основном доверяют молодым местным футболистам. Они также проиграли греческому ПАОКу и уже не выглядят столь грозно, как раньше. Поэтому делать прогноз сложно. Конечно, хотелось бы, чтобы "Карабах" прошел дальше и, пусть даже в Лиге конференций, продолжил традицию, завоевав путевку в общий этап турнира.

- Что можете сказать о выступлениях "Нефтчи" и "Зиря"? Многие болельщики считают, что обе команды играли хорошо, но результат оказался неудачным.

- Обе команды выглядели сильнее соперников, но ситуации были разными. "Нефтчи", ведя в Баку со счетом 2:0, затем пропустил четыре мяча и сам поставил себя в тяжелое положение. У них было меньше голевых моментов, чем у "Зиря". "Зиря" же и на выезде, и дома создала множество опасных моментов, но не смогла их реализовать. В футболе действительно существует фактор невезения, и на этот раз удача была не на их стороне.

- Что думаете о сопернике "Сабаха" - "Орхусе"?

- То, что "Орхус", проиграв дома первый матч со счетом 1:4, да еще и играя вдесятером, сумел отыграться в Польше, говорит о силе этой команды. Чемпионат Дании сильнее нашего. "Орхус" - это не "КуПС" и не ТНС. Это соперник более высокого уровня, но "Сабах" тоже чемпион Азербайджана. Нас ждут сложные и очень интересные матчи.

- Как, на ваш взгляд, нынешние выступления в еврокубках повлияют на борьбу в Премьер-лиге?

- Уверен, нас ждет очень интересный чемпионат. По ходу сезона команды найдут свою игру. Можно привести в пример обновленный "Карабах", набравшие хорошую форму "Сабах", "Нефтчи", "Зиря" и "Туран Товуз". Отсутствие ожидаемых успехов в еврокубках не означает, что чемпионат получится слабым. Наоборот, клубы постараются добиться более высоких результатов уже на внутренней арене.