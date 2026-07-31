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"Имишли" сыграл вничью с "Габалой"

Азербайджанский футбол
Новости
31 Июля 2026 22:07
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"Имишли" сыграл вничью с "Габалой"

Продолжающий подготовку к новому сезону футбольный клуб "Имишли" провел очередной товарищеский матч.

Как сообщает İdman.Biz, в рамках учебно-тренировочного сбора представитель региона встретился в Габале с одноименным клубом.

Встреча завершилась вничью - 2:2.

После первого тайма "Габала" вела со счетом 2:0, однако во второй половине игры "Имишли" сумел восстановить равновесие.

В составе "Имишли" отличились Жуниниу и Диогу Кардозу. За "Габалу" первый гол забил Керим Росси, а второй мяч стал результатом автогола футболиста "Имишли".

İdman.Biz
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