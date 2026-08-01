Максим Медведев оценил перспективы Аббаса Гусейнова в "Карабахе"

Будущее азербайджанского футболиста Аббаса Гусейнова в основном составе "Карабаха" остается неопределенным.

"Аббас Гусейнов по-прежнему тренируется с резервной командой. Мы уже перешли к активной фазе подготовки. Даст Бог, в ближайших товарищеских матчах предоставлю Аббасу шанс, чтобы он восстановил игровую практику", — цитирует главного тренера "Карабаха-2" Максима Медведева sport24.az.

Специалист также ответил на вопрос о возможном возвращении защитника в главную команду.

"Вероятность возвращения в основную команду? На этот вопрос сложно ответить. Сейчас все мысли сосредоточены на еврокубках. Через некоторое время смогу что-то сказать", — добавил Медведев.

Гусейнов был отстранен от основного состава за нарушение дисциплинарных правил.