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"Губа" сменит название на "Барда" после продажи клуба

Азербайджанский футбол
Новости
1 Августа 2026 11:39
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"Губа" сменит название на "Барда" после продажи клуба

Футбольный клуб "Губа", выступающий во Второй лиге Азербайджана, сменит название на "Барда".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az, команда будет продана новым владельцам. Процесс передачи клуба близок к завершению, официальное оформление сделки ожидается в ближайшее время.

Первый круг сезона команда проведет под нынешним названием, после чего продолжит выступление во Второй лиге как "Барда".

При этом название "Губа" может перейти к другому клубу. Выступающий в Первой лиге "Сабаил" намерен со следующего сезона представлять Губу и играть под названием этого города.

İdman.Biz
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