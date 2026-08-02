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ПФЛ поставила задачу перед "Шамахы" и "Имишли"

Азербайджанский футбол
Новости
2 Августа 2026 13:25
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ПФЛ поставила задачу перед "Шамахы" и "Имишли"

Клубы азербайджанской Премьер-лиги "Шамахы" и "Имишли" будут вынуждены проводить домашние матчи в начале нового сезона на выезде, сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az.

Согласно Регламенту Профессиональной футбольной лиги, проведение матчей Премьер-лиги на стадионах, не оборудованных системой освещения, не допускается. По этой причине до установки освещения обе команды будут проводить домашние встречи на выезде.

"Имишли" в нынешнем сезоне будет принимать соперников на городском стадионе Евлаха.

"Шамахы", в свою очередь, после завершения работ по установке системы освещения сможет, как и прежде, принимать соперников на городском стадионе Шамахы.

İdman.Biz
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