Франк Де Блекере попрощался с АФФА и продолжит карьеру в Сербии

Бельгийский арбитр ФИФА Франк Де Блекере, завершивший свою деятельность в качестве советника генерального секретаря и председателя Судейского комитета Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), направил благодарственное письмо в адрес ассоциации.

Как сообщает İdman.Biz, в своем письме Де Блекере подвел итоги двухлетней работы в Азербайджане, рассказал о достигнутых за этот период успехах и выразил признательность судьям, Судейскому департаменту и руководству АФФА.

Представляем текст письма Франка Де Блекере:

"После двух лет сотрудничества я выражаю искреннюю благодарность АФФА за предоставленную мне возможность работать с лучшими арбитрами страны. За это время мы вместе добились важных успехов как на внутренней, так и на международной арене.

Мы вошли в историю: два наших арбитра поднялись до Первой категории УЕФА, наши судьи получили назначения на матчи Суперкубка УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА, а гостями наших семинаров стали эксперты УЕФА по судейству Бьорн Кёйперс и Карлос Веласко Карбальо. Кроме того, впервые в нашей истории у нас появилось четыре арбитра ФИФА, два дополнительных ассистента рефери и три арбитра VAR ФИФА. Всех этих успехов мы добились вместе, и я горжусь достигнутыми результатами.

Благодарю АФФА, Судейский департамент и всех официальных лиц матчей. Для меня было большой честью работать с вами. Теперь же я открываю новую страницу в своей деятельности и вступаю в должность председателя Судейской комиссии в Сербии.

В заключение хочу завершить свою речь фразой, которая лучше всего подходит для футбола и судейства: "В футболе и судействе мы никогда не прощаемся".