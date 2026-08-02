Стала известна дата свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

Нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду готовится к свадьбе со своей невестой Джорджиной Родригес.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Sun, церемония бракосочетания пары, как ожидается, состоится 8 августа на острове Мадейра, где родился и вырос Роналду. По информации издания, религиозная церемония пройдет в кафедральном соборе Фуншала, а праздничный прием - в одном из роскошных отелей города.

По данным СМИ, для свадьбы подготовлен масштабный список знаменитых гостей. Среди приглашенных называются IShowSpeed, Пирс Морган, Конор Макгрегор, Хабиб Нурмагомедов, Дрейк, Трэвис Скотт, Вин Дизель, Рианна и Дженни2фер Лопес.

Сообщается, что в список гостей также вошли представители футбольного мира - Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Родриго и Рио Фердинанд. Кроме того, приглашение, предположительно, получила испанская актриса Эстер Экспосито, которая находится в отношениях с Мбаппе.

Отметим, что Криштиану Роналду и Джорджина Родригес состоят в отношениях с 2016 года. В августе 2025 года пара объявила о помолвке. Ранее Роналду заявлял, что свадьба состоится после чемпионата мира.