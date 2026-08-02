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Болельщики "Манчестер Сити" раскритиковали новую форму вратаря

Мировой футбол
Новости
2 Августа 2026 11:42
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Болельщики "Манчестер Сити" раскритиковали новую форму вратаря

Болельщики английского футбольного клуба "Манчестер Сити" остались недовольны дизайном новой вратарской формы итальянца Джанлуиджи Доннаруммы на сезон-2026/27.

Как сообщает İdman.Biz, Доннарумма вышел на поле в новой экипировке в товарищеском матче против "Интера". В социальных сетях некоторые болельщики заявили, что повторяющийся круговой узор на форме вызывает у них дискомфорт, связанный с трипофобией (страхом перед скоплением отверстий).

Поклонники клуба потребовали от технического партнера "Манчестер Сити" - PUMA - изменить дизайн формы до начала сезона.

Отметим, что основное время матча между "Манчестер Сити" и "Интером", прошедшего в Гонконге, завершилось вничью - 1:1. В серии пенальти победу со счетом 3:1 одержал итальянский клуб. Доннарумма вышел на поле в стартовом составе.

İdman.Biz
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