2 Августа 2026
RU

Хаби Алонсо - об отмене дисквалификации Мудрика: "Мы не ожидали получить такие замечательные новости"

Мировой футбол
Новости
2 Августа 2026 07:20
27
Хаби Алонсо - об отмене дисквалификации Мудрика: "Мы не ожидали получить такие замечательные новости"

Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо высказался о снятии четырехлетней дисквалификации нападающего клуба Михаила Мудрика.

"Да, он приедет в Гонконг, но я еще с ним не разговаривал. Честно говоря, мы не ожидали получить такие замечательные новости именно сейчас. Слишком рано говорить о его физической форме, о том, сколько игрового времени ему нужно снова получить, поэтому пока рано об этом говорить. Но мы рады за него, особенно за него самого, потому что мы, вероятно, не можем понять, через что он прошел за это время и как он себя чувствует сейчас, с чем ему пришлось столкнуться", — приводит слова Алонсо İdman.Biz со ссылкой на Goal.

В 2024 году Мудрик был временно отстранен после того, как в его допинг-пробе, взятой в октябре 2024 года, нашли следы мельдония. В мае 2025 года FA предъявила нападающему обвинение в нарушении антидопинговых правил. В январе 2026 года FA дисквалифицировала Мудрика на четыре года.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Артета поставил точку в вопросе будущего Дьекереша
08:15
Мировой футбол

Артета поставил точку в вопросе будущего Дьекереша

Ранее появлялась информация об интересе к 28-летнему шведскому форварду со стороны мадридского "Атлетико"
"Ювентус" и ПСЖ согласовали переход Коло Муани за 50 млн евро
05:30
Мировой футбол

"Ювентус" и ПСЖ согласовали переход Коло Муани за 50 млн евро

Коло Муани выступал за "Ювентус" на правах аренды в первой половине 2025 года
Президент Ла Лиги призвал главу ФИФА Джанни Инфантино уйти в отставку
04:32
Мировой футбол

Президент Ла Лиги призвал главу ФИФА Джанни Инфантино уйти в отставку

Ошибка Инфантино становится роковой?

В КОНКАКАФ прокомментировали решение ФИФА о пересмотре плана по продаже доли в ЧМ
02:00
Мировой футбол

В КОНКАКАФ прокомментировали решение ФИФА о пересмотре плана по продаже доли в ЧМ

Инфантино разрабатывал план продажи, потенциально способный принести ему лично десятки миллионов фунтов
"Порту" победил "Торринсе" и завоевал 25-й Суперкубок Португалии
01:20
Мировой футбол

"Порту" победил "Торринсе" и завоевал 25-й Суперкубок Португалии

Единственный гол в игре был забит на 38-й минуте
"Фулхэм" нацелился на очередного игрока "Реала"
01:00
Мировой футбол

"Фулхэм" нацелился на очередного игрока "Реала"

Лондонцы планируют приобрести воспитанника "сливочных" после трансферов нападающего Гонсало Гарсии и полузащитника Сесара Паласиоса

Самое читаемое

"Барселона" уступила "Бирмингем Сити" в серии пенальти
1 Августа 01:34
Мировой футбол

"Барселона" уступила "Бирмингем Сити" в серии пенальти

Основное время товарищеского матча завершилось со счетом 2:2
Почему Сатпаев попал в "Челси", а таланты Азербайджана остаются незаметными? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
30 Июля 13:12
Азербайджанский футбол

Почему Сатпаев попал в "Челси", а таланты Азербайджана остаются незаметными? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Две победы в 30 матчах европейских отборов показывают системный разрыв в подготовке молодежи

Почему вылетели "Зиря" и "Нефтчи", а "Карабах" опустился в Лигу конференций? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
31 Июля 10:55
Азербайджанский футбол

Почему вылетели "Зиря" и "Нефтчи", а "Карабах" опустился в Лигу конференций? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Три разные еврокубковые дуэли выявили общие проблемы азербайджанских клубов
"Карабах" уступил ЦСКА в серии пенальти и продолжит борьбу в Лиге конференций - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
31 Июля 00:52
Азербайджанский футбол

"Карабах" уступил ЦСКА в серии пенальти и продолжит борьбу в Лиге конференций - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В основное время команды не смогли поразить ворота друг друга