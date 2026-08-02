"Фулхэм" нацелился на очередного игрока "Реала"

Полузащитник мадридского "Реала" Тьяго Питарч может перейти в "Фулхэм". Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание Marca, лондонцы планируют приобрести воспитанника "сливочных" после трансферов нападающего Гонсало Гарсии и полузащитника Сесара Паласиоса из мадридского клуба за € 50 млн.

По данным источника, "дачники" не спешат с осуществлением трансфера, поскольку у них есть согласие на переход со стороны самого игрока. Испанец был бы рад воссоединиться с главным тренером Альваро Арбелоа, под руководством которого дебютировал за основу "Реала".

Сообщается, что ситуация с Питарчем в "Реале" изменилась после ухода из клуба Арбелоа. В предсезонке молодой игрок должен был находиться под руководством Моуринью, но идея клуба состоит в том, чтобы оставить его в составе молодежной команды.