"Борнмут" объявил о трансфере защитника сборной Португалии

Португальский центральный защитник Антониу Силва продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. 22-летний футболист перешел из португальской "Бенфики" в "Борнмут". Как передает İdman.Biz, об этом сообщила пресс-служба английской команды на официальном сайте.

Ранее СМИ сообщали, что фиксированная сумма сделки составит € 25 млн. Еще € 5 млн предусмотрены в качестве бонусов. "Борнмут" стал первым иностранным клубом в карьере португальского футболиста.

Антониу Силва является воспитанником "Бенфики". За основную команду лиссабонского клуба он выступает с лета 2022 года. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Милана".