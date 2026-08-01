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Возинья переходит в "Беркан"

Мировой футбол
Новости
1 Августа 2026 21:44
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Возинья переходит в "Беркан"

40-летний голкипер сборной Кабо-Верде Возинья перейдет в марокканский "Беркан". Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на аккаунт 433 в соцсети, африканский клуб перехватил вратаря у чилийского "Коло-Коло", который уже успел анонсировать трансфер одного из героев чемпионата мира — 2026.

По данным источника, Возинья уже был заявлен за "Коло-Коло", но изменил свои планы и сейчас обсуждает последние детали перехода в марокканскую команду.

Изначально Возинья должен был прибыть в Сантьяго во вторник, но его приезд был перенесен на среду. Затем его перенесли на четверг, но вратарь так и не приехал, что открыло ему путь в Марокко.

İdman.Biz
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