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ПСЖ готов перебить предложение "Барселоны" Феррану Торресу

Мировой футбол
Новости
1 Августа 2026 18:04
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ПСЖ готов перебить предложение "Барселоны" Феррану Торресу

ПСЖ намерен побороться за трансфер нападающего "Барселоны" Феррана Торреса.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport.es, парижский клуб готов превзойти любое предложение каталонцев по новому контракту. ПСЖ уже предложил футболисту пятилетнее соглашение со значительным повышением зарплаты.

Первые контакты с Торресом состоялись во время чемпионата мира. В руководстве ПСЖ считают, что испанец готов как минимум рассмотреть предложение клуба. Нападающего привлекают спортивный проект под руководством Луиса Энрике и финансовые возможности парижан.

Ситуацию для ПСЖ упрощает недовольство Торреса темпами переговоров с "Барселоной" о продлении контракта.

При этом футболист понимает, что может получать больше игрового времени в каталонском клубе, если тот не подпишет Хулиана Альвареса. В ПСЖ конкуренция за место в основном составе будет выше.

İdman.Biz
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