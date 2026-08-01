УЕФА объявил о потере доверия к руководству ФИФА

УЕФА приветствовал решение ФИФА отказаться от планов по продаже частным инвесторам доли прав на соревнования организации, включая чемпионат мира.

Как сообщает İdman.Biz, соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте УЕФА. Ранее европейские футбольные ассоциации пригрозили бойкотировать турниры ФИФА в случае заключения сделки.

"Предложение было единогласно отклонено национальными ассоциациями УЕФА, а также многими другими федерациями и конфедерациями всех размеров по всему миру, чья задача — защищать футбол.

УЕФА благодарит всех болельщиков, лиги, клубы, игроков, отдельных лиц, ассоциации и конфедерации, выступившие против этой схемы, а также многих премьер-министров, глав государств и комментаторов, которые продемонстрировали президенту ФИФА, что футбол не продается.

Нельзя продолжать в том же духе, разрабатывать секретные схемы в сжатые сроки, придуманные безликими лицами и имеющие сомнительную выгоду для игры. Мы должны выявить виновных и привлечь их к ответственности", — говорится в заявлении.

УЕФА намерен совместно с национальными ассоциациями и другими конфедерациями проанализировать произошедшее и разработать план, который не позволит повторить подобную ситуацию.

"Этот анализ должен быть тщательным и фундаментальным. Ни один вариант не должен быть исключен. Нынешнее руководство ФИФА потеряло доверие не только УЕФА, но и многих других членов футбольной семьи", — подчеркнули в организации.

В заявлении также напомнили слова Джанни Инфантино, произнесенные перед его избранием президентом ФИФА в 2016 году.

"Конечно, мы должны быть прозрачными. Я был таким на протяжении последних 15 лет своей жизни в УЕФА. Вам придется ежедневно принимать участие в жизни ФИФА. Деньги ФИФА — это ваши деньги. Это не деньги президента ФИФА. Это ваши деньги. Вы — национальные ассоциации, и деньги ФИФА должны служить развитию футбола, а не чему-либо еще", — говорил тогда Инфантино.

В УЕФА заявили, что глава ФИФА не выполнил оба обещания.

"Закулисная сделка, которую он затеял и пытался протолкнуть, была отнюдь не прозрачной. При резервах, превышающих 5 млрд долларов, он также не смог использовать деньги ассоциаций на благо игры", — отмечается в заявлении.

Европейская организация предложила пересмотреть распределение средств в рамках действующей программы FIFA Forward.

"Мы должны начать использовать часть тех денег, которые простаивают на банковских счетах ФИФА, чтобы дать толчок развитию массового футбола и футбола в целом в каждой из 211 стран-членов ФИФА. Но нам не нужно продавать семейное серебро, чтобы оплатить это.

Это победа для всего футбола. Но на этом история не должна заканчиваться. Предложение отклонено. Задача восстановления доверия к ФИФА только начинается", — заключили в УЕФА.