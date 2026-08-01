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"Трабзонспор" предложил Салаху зарплату в 17 млн евро

Мировой футбол
Новости
1 Августа 2026 15:09
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"Трабзонспор" предложил Салаху зарплату в 17 млн евро

Турецкий футбольный клуб "Трабзонспор" сделал официальное предложение бывшему нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху.

Как сообщает İdman.Biz, представители черноморцев провели встречу с агентом 34-летнего египтянина. По информации журналиста Ягыза Сабунджуоглу, футболисту предложен двухлетний контракт с зарплатой 17 млн евро за сезон. Таким образом, за весь срок соглашения Салах может заработать 34 млн евро.

Ранее об интересе к нападающему сообщалось со стороны "Бешикташа" и саудовской "Аль-Дирии".

Салах покинул "Ливерпуль" этим летом. В минувшем сезоне он провел 41 матч во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 10 результативных передач. Transfermarkt оценивает футболиста в 22 млн евро.

İdman.Biz
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