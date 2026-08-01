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УЕФА потребовал отставки Джанни Инфантино с поста президента ФИФА

Мировой футбол
Новости
1 Августа 2026 17:39
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УЕФА потребовал отставки Джанни Инфантино с поста президента ФИФА

УЕФА потребовал отставки Джанни Инфантино с должности президента ФИФА из-за попытки привлечь частных инвесторов к управлению коммерческими правами чемпионатов мира по футболу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Telegraph, если Инфантино не уйдет добровольно, все 55 национальных ассоциаций УЕФА готовы поддержать его отстранение путем вотума недоверия. Для инициирования этой процедуры достаточно голосов 43 стран.

Причиной конфликта стал разработанный руководством ФИФА проект стоимостью 20 млрд евро. Он предусматривал продажу частным инвесторам доли в коммерческих правах на мужские и женские чемпионаты мира.

УЕФА и входящие в него национальные ассоциации выступили против этой схемы и единогласно поддержали бойкот чемпионатов мира в случае ее реализации. Под давлением европейской стороны Инфантино был вынужден отказаться от проекта.

В УЕФА назвали отмену сделки победой для футбола, однако подчеркнули, что она не снимает вопросов к руководству ФИФА. Европейская организация требует установить разработчиков непрозрачной схемы и привлечь их к ответственности.

УЕФА также намерен совместно с национальными ассоциациями и другими конфедерациями провести анализ произошедшего. В организации заявили, что попытка заключить закулисную сделку подорвала доверие к нынешнему руководству ФИФА.

İdman.Biz
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