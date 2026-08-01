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"Челси" объявил о подписании контракта с Дэнни Уэлбеком

Мировой футбол
Новости
1 Августа 2026 23:50
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"Челси" объявил о подписании контракта с Дэнни Уэлбеком

35-летний английский нападающий Дэнни Уэлбек подписал контракт с лондонским "Челси".

"Челси" рад объявить о подписании контракта с Дэнни Уэлбеком из клуба Премьер-лиги "Брайтон энд Хоув Альбион".

Нападающий, сыгравший 42 матча за сборную Англии, подписал контракт до 2028 года и присоединится к команде Хаби Алонсо во время нашего предсезонного турне", — приводит İdman.Biz сообщение пресс-службы на официальном сайте "Челси".

Дэнни Уэлбек является воспитанником "Манчестер Юнайтед", за эту команду он выступал и на взрослом уровне. Помимо этого, в послужном списке футболиста есть "Арсенал", "Уотфорд" и другие клубы. Цвета "Брайтона" игрок защищал с 2020 года. В 40 матчах прошлого сезона Уэлбек забил 14 голов и отдал два ассиста.

İdman.Biz
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