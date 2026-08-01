Марокканская футболистка погибла, переплывая море, чтобы нелегально иммигрировать в Испанию

Футболистка Фатен Бен Омар Эль Азизи, выступавшая за марокканский клуб "Атлетико Танжер", утонула при попытке переплыть море, чтобы незаконно иммигрировать в Испанию.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на местные СМИ, марокканская футболистка Азизи трагически погибла при попытке пересечь море, чтобы добраться до Сеуты, испанской автономной территории в Северной Африке.

Смерть Азизи вызвала глубокую скорбь среди ее товарищей по команде, друзей и марокканского спортивного сообщества. Многие выразили соболезнования молодой спортсменке, вспоминая ее преданность делу, высокий профессионализм и добрый характер.

По сообщению BBC, с 30 июля около 60 000 мигрантов незаконно пересекли границу между Марокко и Испанией, чтобы попасть в Сеуту. Из них более 50 трагически погибли, большинство утонули, пытаясь переплыть пограничные заграждения.

Эксперты считают, что основной причиной массового исхода по морю в поисках лучшей жизни является бедность. Сообщения в социальных сетях также способствовали тому, что тысячи людей, в основном молодежь, попытались пересечь границу из города Фнидек.