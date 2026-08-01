1 Августа 2026
RU

Марокканская футболистка погибла, переплывая море, чтобы нелегально иммигрировать в Испанию

Мировой футбол
Новости
1 Августа 2026 20:44
16
Марокканская футболистка погибла, переплывая море, чтобы нелегально иммигрировать в Испанию

Футболистка Фатен Бен Омар Эль Азизи, выступавшая за марокканский клуб "Атлетико Танжер", утонула при попытке переплыть море, чтобы незаконно иммигрировать в Испанию.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на местные СМИ, марокканская футболистка Азизи трагически погибла при попытке пересечь море, чтобы добраться до Сеуты, испанской автономной территории в Северной Африке.

Смерть Азизи вызвала глубокую скорбь среди ее товарищей по команде, друзей и марокканского спортивного сообщества. Многие выразили соболезнования молодой спортсменке, вспоминая ее преданность делу, высокий профессионализм и добрый характер.

По сообщению BBC, с 30 июля около 60 000 мигрантов незаконно пересекли границу между Марокко и Испанией, чтобы попасть в Сеуту. Из них более 50 трагически погибли, большинство утонули, пытаясь переплыть пограничные заграждения.

Эксперты считают, что основной причиной массового исхода по морю в поисках лучшей жизни является бедность. Сообщения в социальных сетях также способствовали тому, что тысячи людей, в основном молодежь, попытались пересечь границу из города Фнидек.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Возинья переходит в "Беркан"
21:44
Мировой футбол

Возинья переходит в "Беркан"

Марокканский клуб перехватил вратаря у "Коло-Коло"
Экс-форвард "Карабаха" Жуниньо оформил хет-трик в чемпионате Мексики - ВИДЕО
21:24
Мировой футбол

Экс-форвард "Карабаха" Жуниньо оформил хет-трик в чемпионате Мексики - ВИДЕО

Бразилец выступал за "Карабах" в сезоне 2023/24
ПСЖ готов перебить предложение "Барселоны" Феррану Торресу
18:04
Мировой футбол

ПСЖ готов перебить предложение "Барселоны" Феррану Торресу

Парижский клуб предложил испанскому нападающему пятилетний контракт

УЕФА потребовал отставки Джанни Инфантино с поста президента ФИФА
17:39
Мировой футбол

УЕФА потребовал отставки Джанни Инфантино с поста президента ФИФА

Все 55 европейских ассоциаций готовы поддержать отстранение главы организации
УЕФА объявил о потере доверия к руководству ФИФА
16:09
Мировой футбол

УЕФА объявил о потере доверия к руководству ФИФА

Организация потребовала установить ответственных за тайную схему продажи доли прав на турниры
"Трабзонспор" предложил Салаху зарплату в 17 млн евро
15:09
Мировой футбол

"Трабзонспор" предложил Салаху зарплату в 17 млн евро

Турецкий клуб рассчитывает подписать с египтянином двухлетний контракт

Самое читаемое

"Барселона" уступила "Бирмингем Сити" в серии пенальти
01:34
Мировой футбол

"Барселона" уступила "Бирмингем Сити" в серии пенальти

Основное время товарищеского матча завершилось со счетом 2:2
Почему Сатпаев попал в "Челси", а таланты Азербайджана остаются незаметными? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
30 Июля 13:12
Азербайджанский футбол

Почему Сатпаев попал в "Челси", а таланты Азербайджана остаются незаметными? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Две победы в 30 матчах европейских отборов показывают системный разрыв в подготовке молодежи

Почему вылетели "Зиря" и "Нефтчи", а "Карабах" опустился в Лигу конференций? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
31 Июля 10:55
Азербайджанский футбол

Почему вылетели "Зиря" и "Нефтчи", а "Карабах" опустился в Лигу конференций? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Три разные еврокубковые дуэли выявили общие проблемы азербайджанских клубов
"Карабах" уступил ЦСКА в серии пенальти и продолжит борьбу в Лиге конференций - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
31 Июля 00:52
Азербайджанский футбол

"Карабах" уступил ЦСКА в серии пенальти и продолжит борьбу в Лиге конференций - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В основное время команды не смогли поразить ворота друг друга