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Экс-форвард "Карабаха" Жуниньо оформил хет-трик в чемпионате Мексики - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
1 Августа 2026 21:24
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Экс-форвард "Карабаха" Жуниньо оформил хет-трик в чемпионате Мексики - ВИДЕО

Состоялись матчи третьего тура чемпионата Мексики.

Как сообщает İdman.Biz, клуб "УНАМ Пумас" из Мехико сыграл на выезде против команды "Хуарес" из Сьюдад-Хуареса.

Встреча, проходившая на стадионе "Эстадио Олимпико Бенито Хуарес", завершилась победой гостей со счетом 5:1.

Бывший нападающий "Карабаха" Жуниньо, ныне выступающий за "Пумас", оформил в этом матче хет-трик.

Бразилец открыл счет на 18-й минуте, точно реализовав пенальти, а всего через 4 минуты забил свой второй гол и удвоил преимущество своей команды. На 40-й минуте Роберт Моралес сделал счет 0:3. Хозяева поля на 45+4-й минуте отыграли один мяч благодаря голу Хосе Луиса Родригеса (1:3). На 49-й минуте Жуниньо оформил хет-трик. Окончательную точку в матче на 83-й минуте поставил Гильермо Мартинес — 1:5.

Бразилец Жуниньо выступал за "Карабах" в сезоне 2023/24. Ранее 30-летний форвард также играл за такие клубы, как "Фламенго" и "Гремио".

İdman.Biz
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