В КОНКАКАФ прокомментировали решение ФИФА о пересмотре плана по продаже доли в ЧМ

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) поприветствовала отказ ФИФА от плана Джанни Инфантино по продаже доли прав на чемпионат мира частным инвесторам.

"КОНКАКАФ и 41 входящая в ее состав ассоциация приветствуют отказ от проекта ФИФА.

Мы признательны футбольному сообществу за единство. Наше сплочение в защиту долгосрочных интересов футбола восторжествовало.

События последних дней показали: будущее чемпионата мира определялось без прозрачности, консультаций и соблюдения процедур.

Предложение такого масштаба — симптом того, что руководство перестало ставить футбол на первое место. Этот односторонний акт неэффективного управления стал следствием череды ошибок. Необходим всесторонний анализ действий президента.

Эту обеспокоенность разделяют многие конфедерации. Когда защитники игры не могут действовать изнутри, футбольная семья вправе спросить, кто несет за это ответственность.

ФИФА — не частное предприятие, а организация, созданная в интересах игры. Лица, служащие ей, обязаны быть подотчетны.

Члены Совета ФИФА от КОНКАКАФ будут добиваться решения вопросов управления и лидерства в строгом соответствии с Уставом ФИФА", — приводит İdman.Biz заявление пресс-службы КОНКАКАФ в соцсети X.

Инфантино разрабатывал план продажи, потенциально способный принести ему лично десятки миллионов фунтов, а переговоры велись с людьми из окружения Дональда Трампа. Спортивное сообщество резко осудило эту инициативу.