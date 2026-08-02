"Порту" победил "Торринсе" и завоевал 25-й Суперкубок Португалии

Завершился матч за Суперкубок Португалии — 2026, в котором встречались чемпион страны "Порту" и обладатель Кубка "Торринсе", выступающий во второй лиге. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Андре Нарсизу. Победу со счетом 1:0 праздновали игроки "Порту".

Единственный гол в игре был забит на 38-й минуте. Отличился полузащитник "Порту" Виктор Фрохольдт.

Таким образом, "Порту" завоевал Суперкубок Португалии в 25-й раз в клубной истории. У ближайшего преследователя, "Бенфики", 10 побед. У "Спортинга" — девять. Трижды Суперкубок Португалии выигрывала "Боавишта", и один раз это удалось "Витории".