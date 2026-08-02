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"Ювентус" и ПСЖ согласовали переход Коло Муани за 50 млн евро

Мировой футбол
Новости
2 Августа 2026 05:30
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"Ювентус" и ПСЖ согласовали переход Коло Муани за 50 млн евро

Туринский "Ювентус" согласовал с ПСЖ трансфер французского нападающего Рандаля Коло Муани.

Как сообщает İdman.Biz, об этом написал инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Футболист получил разрешение на прохождение медицинского обследования перед переходом.

Коло Муани присоединится к "Ювентусу" на постоянной основе, а не на правах аренды с опцией или обязательством выкупа. По данным источника, итальянцы заплатят за футболиста фиксированные 38 млн евро и 12 млн евро в виде бонусов.

Контракт француза с "Юве" будет рассчитан на пять сезонов - до лета 2031 года. 27-летний форвард будет зарабатывать чуть более 5 млн евро в год. Коло Муани выступал за "Ювентус" на правах аренды в первой половине 2025 года.

İdman.Biz
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