Президент Ла Лиги призвал главу ФИФА Джанни Инфантино уйти в отставку

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас призвал главу ФИФА Джанни Инфантино уйти в отставку после отказа организации от плана продажи доли прав на чемпионат мира частным инвесторам.

"Отзыв предложения - хорошая новость, но проблема гораздо глубже. Она заключается в модели управления, которая концентрирует власть в одних руках. Поэтому Инфантино не должен продолжать возглавлять ФИФА. Мировому футболу нужно новое руководство, способное восстановить доверие к организации", - приводит İdman.Biz публикацию Тебаса в соцсети X.

Он также напомнил о политическом вмешательстве в футбольные решения, расследовании Конгресса США, коррупционных скандалах, высоких ценах на билеты ЧМ и одностороннем изменении международного календаря.

Ранее сообщалось, что Инфантино разрабатывал план продажи, который мог принести ему лично десятки миллионов фунтов стерлингов, однако после критики со стороны футбольного сообщества ФИФА отказалась от этой инициативы.