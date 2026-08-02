Артета поставил точку в вопросе будущего Дьекереша

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета ответил на вопрос о будущем нападающего Виктора Дьекереша в лондонском клубе, расставив все точки над i относительно карьеры шведа.

"Дьекереш останется, да", — приводит слова Артеты İdman.Biz со ссылкой на журналиста и инсайдера Фабрицио Романо.

Ранее появлялась информация об интересе к 28-летнему шведскому форварду со стороны мадридского "Атлетико". Отмечалось, что шведский нападающий может перейти в испанский клуб в рамках сделки по трансферу аргентинца Хулиана Альвареса в стан "канониров".