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"Рома" объявила о трансфере защитника "Вольфсбурга"

Мировой футбол
Новости
2 Августа 2026 09:15
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"Рома" объявила о трансфере защитника "Вольфсбурга"

"Рома" объявила о переходе греческого центрального защитника Константиноса Кульеракиса из немецкого "Вольфсбурга", передает İdman.Biz со ссылкой на клуб.

22-летний игрок будет выступать в Серии А под 33-м номером. По данным СМИ, сумма трансфера составила 15 млн евро. Ранее интерес к Кульеракису приписывали "Ювентусу", "Бенфике", "Кристал Пэлас", "Ковентри" и "Халл Сити".

Напомним, что "Рома" также подписала нападающего Сантьяго Кастро из "Болоньи".

Отметим, что "Вольфсбург" по итогам прошлого сезона вылетел из немецкой Бундеслиги, уступив в переходных матчах "Падерборну".

İdman.Biz
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