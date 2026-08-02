"Барселона" рассматривает трансфер Павлидиса

Нападающий сборной Греции и португальской "Бенфики" Вангелис Павлидис оказался в сфере интересов "Барселоны", сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS.

Главной целью каталонского клуба является нападающий мадридского "Атлетико" Хулиан Альварес. Но если трансфер аргентинца не состоится, "Барселона" может начать переговоры по Павлидису.

Спортивный директор испанского клуба Деку и его команда следят за выступлениями 27-летнего футболиста. Возможный трансфер также будет зависеть от будущего Феррана Торреса. При этом "Барселона" одновременно работает над продлением контракта с испанским форвардом и возможным переходом Альвареса.

Отмечается, что трансфер Павлидиса не будет простым. "Бенфика" намерена сохранить одного из ключевых игроков команды и не заинтересована в его уходе.

Контракт греческого нападающего с "Бенфикой" рассчитан до лета 2029 года. По оценке Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 28 миллионов евро (54,3 миллиона манатов).

В прошлом сезоне Павлидис провел 53 матча во всех турнирах, забил 30 голов и отдал шесть результативных передач.