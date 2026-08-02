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Винисиус проведет решающие переговоры с "Реалом"

Мировой футбол
Новости
2 Августа 2026 12:34
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Винисиус проведет решающие переговоры с "Реалом"

Нападающий сборной Бразилии и мадридского "Реала" Винисиус Жуниор проведет решающую встречу с руководством клуба, на которой будет обсуждаться его будущее.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Diario AS, сегодня футболист вернется в Мадрид после отпуска, а на следующий день приступит к тренировкам под руководством главного тренера Жозе Моуринью.

Сначала Винисиус встретится с португальским специалистом, после чего проведет переговоры с руководством "Реала". Стороны обсудят будущее игрока в команде, а также продление контракта, срок которого истекает в июне 2027 года.

Сообщается, что обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества. Однако новое соглашение пока не подписано из-за разногласий по финансовым вопросам. При этом "Реал" не намерен существенно пересматривать свое предложение.

Мадридский клуб ожидает от футболиста четкой позиции относительно его будущего. Если Винисиус заявит, что не намерен продлевать контракт, руководство рассмотрит предложения по его трансферу.

В последние дни появилась информация об интересе к 26-летнему форварду со стороны "Арсенала". При этом руководство "Реала" не получало официального предложения от английского клуба, а представители Винисиуса опровергли существование каких-либо договоренностей.

Отметим, что Винисиус выступает за "Реал" с 2018 года.

İdman.Biz
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