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"Трабзонспор" опроверг информацию о договоренности с Мохамедом Салахом

Мировой футбол
Новости
2 Августа 2026 13:07
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"Трабзонспор" опроверг информацию о договоренности с Мохамедом Салахом

В сети появилась информация о том, что бывший нападающий сборной Египта и английского "Ливерпуля" Мохамед Салах достиг договоренности с турецким "Трабзонспором".

Как сообщает İdman.Biz, по информации Fotomaç, 34-летнему форварду был предложен двухлетний контракт с зарплатой 17 миллионов евро (33 миллиона манатов) в год, а также бонусами. Утверждалось, что уже на следующей неделе Салах отправится в Трабзон для подписания официального соглашения.

Однако президент "Трабзонспора" Эртугрул Доган опроверг эту информацию. Глава клуба подчеркнул, что никакой договоренности с Мохамедом Салахом нет и его визит в Трабзон не планируется.

По данным beIN Sports, несмотря на то что "Трабзонспор" не подтверждает информацию о возможном трансфере, представители клуба уже установили первоначальный контакт с агентом Салаха. Источник также отмечает, что сведения о двухлетнем контракте и проценте от продаж футболок не соответствуют действительности.

Отметим, что "Ливерпуль" официально объявил об уходе Мохамеда Салаха по окончании сезона-2025/26.

İdman.Biz
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