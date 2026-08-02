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Левандовски забил первые голы в MLS - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
2 Августа 2026 11:05
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Левандовски забил первые голы в MLS - ВИДЕО

Польский нападающий американского клуба "Чикаго Файр" Роберт Левандовски стал героем матча регулярного чемпионата MLS против "Шарлотт".

Как сообщает İdman.Biz, встреча на стадионе "Солджер Филд" в Чикаго завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

На 18-й минуте Пеп Бьель вывел "Шарлотт" вперед. Спустя всего 93 секунды Левандовски точным ударом завершил атаку, организованную Филипом Цинкернагелем и Джонатаном Бамбой, восстановив равновесие. На 68-й минуте польский форвард после передачи Робина Лода вновь поразил ворота соперника. Этот гол принес "Чикаго Файр" победу.

Для Левандовски этот матч стал третьим официальным после перехода из "Барселоны" в американский клуб. В играх против "Интер Майами" и "Нью-Йорк Сити" он не смог отличиться, а дубль в ворота "Шарлотт" стал его первым результативным действием в MLS.

Отметим, что "Чикаго Файр" с 29 очками занимает четвертое место в Восточной конференции. "Шарлотт", имеющий 25 очков, располагается на шестой строчке. Лидером конференции является "Нэшвилл".

İdman.Biz
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