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"Атлетик" требует от "Барселоны" 80 миллионов евро за Лапорта

Мировой футбол
Новости
2 Августа 2026 14:36
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"Атлетик" требует от "Барселоны" 80 миллионов евро за Лапорта

"Барселоне" придется заплатить 80 миллионов евро (около 156,5 миллиона манатов), если она хочет приобрести защитника сборной Испании Эмерика Лапорта.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Diario AS, именно такую сумму руководство "Атлетика" установило за 32-летнего футболиста. Спортивный директор каталонского клуба Деку продолжает следить за ситуацией вокруг игрока, однако баскский клуб не намерен идти на уступки в переговорах.

"Атлетик" высоко ценит роль опытного защитника в команде. Контракт Лапорта с клубом рассчитан до лета 2028 года.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего футболиста составляет 8 миллионов евро (около 15,7 миллиона манатов).

Если трансфер состоится за 80 миллионов евро, Лапорт станет одним из самых дорогих футболистов в истории среди игроков старше 30 лет. Рекорд в этой возрастной категории принадлежит Криштиану Роналду, который в 33 года перешел из "Реала" в "Ювентус" за 117 миллионов евро (около 228,9 миллиона манатов).

İdman.Biz
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