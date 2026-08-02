Футболист сборной Азербайджана принес победу новой команде первым голом - ВИДЕО

Полузащитник сборной Азербайджана и израильского клуба "Ирони Кирьят-Шмона" Руфат Абдуллазаде забил первый гол за новую команду.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport5, 25-летний футболист отличился в выездном матче третьего тура группового этапа Кубка Тото против "Ирони Тибериас".

На 61-й минуте Абдуллазаде точным ударом завершил передачу Ариэля Шерацки, открыв счет в матче. Этот гол оказался единственным -"Ирони Кирьят-Шмона" одержал победу со счетом 1:0. Для азербайджанского полузащитника это первый забитый мяч в Израиле.

На 52-й минуте Руфат был близок к голу после удара со штрафного, однако мяч попал в штангу. На 85-й минуте он был заменен.

Напомним, что в конце июня футболист перешел в "Ирони Кирьят-Шмона" на правах аренды из хорватского "Вараждина" до конца сезона. Израильский клуб также получил право выкупа игрока.