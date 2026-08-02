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Торал Байрамов эффектно исполнил удар на тренировке "Бурсаспора" - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
2 Августа 2026 17:18
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Торал Байрамов эффектно исполнил удар на тренировке "Бурсаспора" - ВИДЕО

Защитник сборной Азербайджана и турецкого "Бурсаспора" Торал Байрамов продемонстрировал отличную точность на тренировке команды.

Как сообщает İdman.Biz, 25-летний футболист точным ударом в одно касание успешно выполнил упражнение. После этого Байрамов принял поздравления от партнера по команде.

"Бурсаспор" опубликовал видео на своей официальной странице в социальных сетях, сопроводив его эмодзи с мишенью, тем самым подчеркнув мастерство азербайджанского футболиста.

Напомним, что в мае этого года Торал Байрамов покинул "Карабах" и перешел в "Бурсаспор".

İdman.Biz
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