Камилла Мамедова: "Адаптация в "Шахтере" не была сложной"

Футболистка сборной Азербайджана Камилла Мамедова быстро адаптировалась в карагандинском "Шахтере".

Как сообщает İdman.Biz, 29-летняя защитница уже три года выступает в чемпионате Казахстана.

"Я привыкла к местному чемпионату. "Шахтер" следил за мной еще с прошлого сезона, а затем сделал предложение, которое я приняла. Моя цель, как всегда, приносить пользу команде и добиваться хороших результатов".

Мамедова отметила, что в новой команде встретила знакомых футболисток.

"Я уже освоилась в коллективе. Здесь также играют футболистки из моей предыдущей команды, поэтому адаптация не была для меня сложной".

Защитница также сравнила чемпионаты Азербайджана и Казахстана.

"Главное различие заключается в уровне конкуренции. Здесь больше команд и легионеров, что положительно влияет на развитие чемпионата".

Ранее Мамедова выступала в Казахстане за "Окжетпес" и "Елимай".