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Миссия за пределами площадки: Зайцев рассказал, зачем перешел в "Орду"

Азербайджанский футбол
Новости
3 Августа 2026 17:37
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Миссия за пределами площадки: Зайцев рассказал, зачем перешел в "Орду"

Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года по волейболу Иван Зайцев намерен помочь развитию этого вида спорта в Азербайджане после перехода в "Орду".

Как сообщает İdman.Biz, 37-летний итальянец в интервью АЗЕРТАДЖ рассказал о причинах своего решения, целях команды и желании поделиться опытом с молодыми игроками.

По словам Зайцева, на нынешнем этапе карьеры ему было важно попробовать силы в непривычном чемпионате.

"Возможность сыграть в лиге, отличающейся от чемпионатов, в которых я выступал много лет, стала для меня серьезной мотивацией. Человек может развиваться как личность и спортсмен только благодаря новым вызовам. Выход из зоны комфорта и испытание себя в другой среде всегда являются шагом вперед. Поэтому я окончательно убедился, что "Орду" — правильный выбор для меня", — заявил волейболист.

Зайцев признался, что ранее мало знал о мужском волейболе Азербайджана, однако хорошо помнит успехи женских клубов страны.

"Азербайджан уже доказал, что способен реализовывать крупные волейбольные проекты. Надеюсь, теперь такой же путь развития пройдет и мужской волейбол. Я хочу стать частью этого процесса и внести вклад в его подъем", — подчеркнул итальянец.

Одной из главных целей "Орду" в новом сезоне станет борьба за чемпионство. Сначала недавно созданной команде предстоит сформировать собственную игровую систему.

"Мы должны найти свою игровую идентичность, а затем стараться проигрывать как можно реже и становиться сильнее с каждым матчем. Хотим показывать зрелищный, боевой и качественный волейбол, бороться за чемпионство до конца и достойно представлять клуб в еврокубках", — отметил Зайцев.

Перед принятием предложения игрок собирал информацию о Баку и проекте клуба. Его собеседники положительно отзывались о качестве жизни в столице Азербайджана, а во время первых встреч руководство "Орду" убедило волейболиста серьезностью своих намерений.

"Я быстро понял, что это не просто очередной трансфер, а новый и очень интересный этап моей карьеры", — добавил он.

Зайцев также намерен помогать молодым волейболистам как на площадке, так и за ее пределами. Для работы с игроками в возрасте от 12 до 22 лет он ранее основал в Италии волейбольную академию своего имени.

"Люди видят результат, но за ним стоят годы труда, дисциплины, самопожертвования, неудач и новых попыток подняться. Я хочу, чтобы молодые игроки увидели и эту сторону пути", — пояснил спортсмен.

Главным достижением своей карьеры итальянец считает не отдельный трофей, а возможность принести пользу волейболу. При этом особое место в его воспоминаниях занимает олимпийский турнир в Рио-де-Жанейро, где сборная Италии завоевала серебряные медали.

"Успех не приходит случайно, и никто не достигает вершины за один день. На каждой тренировке нужно требовать от себя максимума и уходить из зала с уверенностью, что стал хотя бы на 0,1 процента лучше, чем вчера. Через годы именно такие маленькие шаги создают большую разницу", — заключил Зайцев.

İdman.Biz
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