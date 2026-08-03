"Туран Товуз" разгромил турецкий клуб на сборе

Азербайджанский футбольный клуб "Туран Товуз" провел очередной контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Как сообщает İdman.Biz, команда Курбана Бердыева встретилась с турецким "Генчлербирлиги" и одержала крупную победу со счетом 4:0.

Голы в составе товузцев забили Диогу Балау, Ибрахима Ваджи, Алехандро Серрано и Фаик Гаджиев.

Этот матч стал для "Туран Товуза" четвертым в рамках турецкого сбора. Ранее азербайджанский клуб сыграл вничью с молодежной сборной Ирана (U-21) - 1:1, разделил очки с "Фатих Карагюмрюком" (1:1), а также обыграл "Ыгдыр" со счетом 1:0.